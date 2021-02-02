新冠肺炎疫情拉警報，民眾防疫上緊發條，球新增確診數仍處高峰，死亡病例數持續上升，台中市警察局第四分局春社派出所民防分隊長張子國在農曆春節前，親自到春社派出所捐贈1200片的一大箱口罩，派出所副所長謝宗瑋代表收受，張子國表示「你們很辛苦，望口罩能好好保護同仁，你們才能好好保護我們。

農曆春節實施「加強重要節日安全維護工作」期間，警察有更多機會服務民眾，春社民防分隊支持警察工作，民防人員除了自己平時有自己的工作，晚上、假日還要特別抽出時間為派出所服務，例如巡邏、守望等執勤工作。

遇到特別節日，人力吃緊、工作繁重時，犧牲節慶與家人團聚的時間來服務社會，真的是警察的不可或缺的得力助手，多了志工、民防及義警的支持與協助，警察的工作始能深入推動到民間。

春社所所長曾一峯表示，今年度「加強重要節日安全維護工作」期間為2月3日至17日，工作項目有「社區服務」、「協尋人口」、「舉家外出加強巡邏」、「安全護鈔」等服務，有需求的民眾，歡迎大家提早至鄰近派出所登記預約，做好守望相助的工作，讓大家年節安心好團圓。

(中時 )