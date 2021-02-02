國民黨團副書記長鄭麗文日前提出質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致，今衛福部長陳時中則駁斥，強調買不到疫苗非關意識形態，可能與談判技巧不佳，以及我國選擇的候選疫苗較嚴格有關。
陳時中認為，外界認為買不到疫苗與意識形態有關根本是無稽之談，強調疫苗採購還是與國際談判較有關，你可以說可能是我們談判技術不好，或是我們選擇疫苗的標準較高，但絕對跟意識形態沒有關聯，另外他也強調，台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用過度恐慌。
(中時 )
國民黨團副書記長鄭麗文日前提出質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致，今衛福部長陳時中則駁斥，強調買不到疫苗非關意識形態，可能與談判技巧不佳，以及我國選擇的候選疫苗較嚴格有關。
陳時中認為，外界認為買不到疫苗與意識形態有關根本是無稽之談，強調疫苗採購還是與國際談判較有關，你可以說可能是我們談判技術不好，或是我們選擇疫苗的標準較高，但絕對跟意識形態沒有關聯，另外他也強調，台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用過度恐慌。
(中時 )
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