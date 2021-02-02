國民黨團副書記長鄭麗文日前質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致。(資料照／李宗澤攝)
國民黨團副書記長鄭麗文日前質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致。(資料照／李宗澤攝)

國民黨團副書記長鄭麗文日前提出質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致，今衛福部長陳時中則駁斥，強調買不到疫苗非關意識形態，可能與談判技巧不佳，以及我國選擇的候選疫苗較嚴格有關。

陳時中認為，外界認為買不到疫苗與意識形態有關根本是無稽之談，強調疫苗採購還是與國際談判較有關，你可以說可能是我們談判技術不好，或是我們選擇疫苗的標準較高，但絕對跟意識形態沒有關聯，另外他也強調，台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用過度恐慌。

改口不公開談判內容 陳時中不後悔拒絕東洋方案
哪國還在做古典刻花疫調 ？前台大醫嘆：台灣真平行世界
買疫苗不等於打疫苗 醫曝2原因才是關鍵

(中時 )

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