3.0版本更新介紹影片

2021年2月2日 — 2021年首次更新降臨！戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.0版本更新，首度亮相玩家期待已久的航空母艦，並一口氣推出全新「屠龍者戰役」、全新「空襲遊戲模式」活動以及農曆新年歡慶活動。

玩家期待已久的航空母艦終於在3.0版本更新中登場了！3.0版本更新推出後的兩週以內，玩家可以於「空襲遊戲模式」體驗Langley、Ranger、Hōshō與Ryūjō等航空母艦。一旦在「空襲遊戲模式」完成了幾場戰鬥後，便可以開始指揮所有類別的航空母艦。

全新「屠龍者戰役」將為期五週的時間，玩家必須每週完成指定任務，總計要完成100個里程碑，以獲得指揮德國戰列巡洋艦Siegfried作為最終獎勵。Siegfried是一戰績輝煌的巡洋艦，每側裝有六支強大的15英寸槍枝與一套魚雷發射器，主要設計給德國海軍作為水面突襲者，往往在戰場上被敵人視為強大的對手。

另外，一個全新的「競技場遊戲模式」也將於3.0版本更新中首度亮相，讓玩家以三支戰艦的形式在四支隊伍中相互對抗，完成模式的最終獎勵是一種特殊鋼鐵，是一種可以用來獲得設備與獨特戰艦的新資源。

最後，針對即將到來的農曆新年，2月12日起將推出一組極具有收藏價值的加值巡洋艦，農曆新年貨櫃、獨特迷彩以及全新港口。

(科技)