由於去年接連爆出印尼移工確診案例，加上對當地檢驗報告結果存疑，台灣去年底暫緩印尼移工輸入至今。近期印尼擇定了80多家值得信賴的醫院，盼台解禁移工政策，讓6000多名移工來台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，現在他們有誠意地做選擇，看看勞動部怎麼做談判。

印尼陰性報告者確診的比例在去年底有升高趨勢，指揮中心為此在12月4日起暫緩印尼移工入境。指揮中心統計，11月81名印尼確診者中，42人有陰性報告。12月40名確診者中，有32人持有陰性報告。

去年底陳時中說，印尼的報告已經越來越不準確，有什麼問題我們也不清楚，若報告沒有經過確認，意義已經非常低，有和沒有差不多。檢驗報告的認証除非有進一步進展，否則就會繼續暫緩印尼移工來台。

陳時中今日表示，近期印尼有找外館商量，由於他們PCR檢測可能有一點讓人不信任的情況，我們希望他們能提供資訊完整的醫院，現在他們說他們擇定了80幾家醫院，希望恢復移工輸台的情況。

對於印尼的行動，陳時中表示，我們覺得這是有很好的參考價值，以前他們說400多家醫院沒問題，我們當時覺得這對我們來說執行上會有一些擔心。現在他們有誠意地做選擇，接下來要看看勞動部怎麼做談判，看看時間上有沒有強烈的需要，若解禁，一開始還是會做總量管制。

(中時 )