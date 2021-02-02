聯成（1313）高雄林園廠1月29日晚間發生特化（特可）產線火災事故，經高雄市政府勞工局檢查處實施勞動檢查，要求自1月30日至2月6日停工改善；股價連動走弱下滑。聯成表示，林園廠占集團月營收比約6％，停工期間配合客戶交期，將以現有庫存，及大陸、東南亞各子公司調度產能支應，希望把影響降到最低。

聯成生產基地包括台灣林園廠、臨海廠；大陸中山、大陸珠海、大陸鎮江、大陸泰州、大陸四川、大陸遼寧，及馬來西亞。集團產品總產能367萬噸／年，包括增塑劑（DOP）年產223.7萬噸、苯酐62.2萬噸、PVC60萬噸。2020年DOP營收佔比61％，PVC19％，PA營收佔比約11％；前三季EPS0.65元。

聯成林園廠1月29日發生火災事故，高雄市政府與經濟部工業局到場體檢。市府勞工局表示，發現7項重大缺失，依法裁罰新台幣542萬元，肇災現場及30座危險性設備停工處分。

聯成公告，收到主管機關來函通知要求林園廠停工，將依政府機構要求，進行工廠設備查核，待改善完成後，依復工條件與程序提出申請。由於已投保營業中斷險，將依營業中斷險相關規定進行核算理賠。另因火警主要為特化產線，將針對非特化產線的苯酐（PA）、可塑劑（DOP）等優先復工。

聯成高雄林園廠的特用化學產線29日晚間因火源引燃固體原料引發大火。由於主要受損為特用化學廠區，聯成原估算林園廠特化產線去年營收2.47億元，占公司總合併營收比重僅0.48％，影響相對有限。不過，如今，高雄市政府勞工局實施勞檢，要求停工範圍擴大到整個林園廠，占集團營收比重達6％，對營運影響也將跟著擴大。

(工商 )