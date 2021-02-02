女星雞排妹(鄭家純)日期自爆受邀主持某公司尾牙，卻遭老闆低級言語騷擾及在場的男藝人襲臀，而當時她未公開加害者身分，仍引發外界議論，網紅廣告小妹、陳沂也「參戰」連續發文討論，但雞排妹遭性騷擾事件，卻是引發兩極反應，今凌晨名律師呂秋遠發文，列出10點，力挺雞排妹：「檢討受害人，在所有的性犯罪裡，完全不切實際、也不該接受」。

雞排妹勇揭工作中遭性騷擾一事，並非一面倒得到聲援，反倒很多人檢討起她的穿著與言行風格，事件鬧得沸沸揚揚，呂秋遠律師凌晨時分站出來在臉書po文，直言性騷擾還是有一定客觀的標準，「但是在認定上，還是經常是以被害人的角度判斷」，因此，實在不該擅自認定某些自認是善意關心、酒酣耳熱之際的戲言或無傷大雅的開玩笑就沒關係，「只要有具體證據，就會有違反性騷擾防治法的問題」。

呂秋遠律師針對雞排妹遭性騷擾事件，給出10點警惕，強調不該檢討被害人。(中時資料照片)

呂秋遠律師針對雞排妹的事件，為那些正準備辦尾牙、春酒或是聚餐等的公司行號，一些建議，共有10點，如不該拿酒醉、炒熱氣氛當理由，凡說出不適當的話，就是性騷擾，「而且是借酒裝瘋的性騷擾」；不該覺得平時表現正常的人，就一定不會對人性騷擾；某就算平常就會開口談性，「也不代表她想跟你談性，更別說你跟她談性」，這種事情是很主觀且沒彈性的；無論何時都不該動手動腳，趁機摟腰搭肩之類，這都算性騷擾，「不只有罰鍰，還會是涉及刑責的性騷擾」；甚至不該為炒熱氣氛拱人親一下之類的，這樣反而尷尬，「而且在底下拱人的，就是性騷擾的幫兇」。

此外，呂秋遠也提醒，服務業收錢應該，他們沒欠老闆，而老闆也不該認為給錢就是老大，無論怎樣都不該看不起任何人，也沒資格對人性騷擾；他人私事不該多問，無論是行程、穿搭、男女關係等，「這都不、關、你、的、事，也可能構成性騷擾」；講黃色笑話也是很有風險的事情，因為只要在場有任何一人，只要一人就好，「『覺得』被冒犯，那就是性騷擾」；而對方對於被開玩笑沒反應，或是面露微笑，只是她不知道該怎麼辦，「請不要以為對方可以接受這種『玩笑』；最重要的一點，呂律師強調「檢討被害人、以後就是你」。

他也在文末解釋，任何遭到性騷擾者，都該冷靜蒐證，畢竟單方陳述不這麼容易成立，同事也不一定願意作證，但他認為這種行為具有反覆性，「一次來不及，第二次總可以準備，不論是錄音、錄影，都可以成為證據」，但最重要的，是不要檢討受害自己，不要認為是行為或打扮不妥之類，才被這些人攻擊，「檢討受害人，在所有的性犯罪裡，完全不切實際、也不該接受」。

(中時新聞網)