緬甸軍方昨（1）日發動政變，羈押實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政黨高層，宣布接下來一年國家將由緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。外媒指出，這位緬甸軍事強人即將在7月屆滿65歲退休，卻選擇在此刻發動政變，暴露了政治野心；另外據兒時友人透露，敏昂萊從小個性低調，在校成績普通，連同學都相當意外他能成為最高軍事頭子，不過後來遇到前軍事強人丹瑞將軍，命運才翻轉。

推動緬甸政變的緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

綜合法國24（France 24）英文台、新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，在昨日的政變中，緬甸武裝部隊總司令敏昂萊已經躍升為新一代國家強人，他原本在今年7月就要屆滿65歲強制退休，不過卻沒有為卸任做準備，反而發動政變以鞏固權力，專注在準備繼承人。

路透社報導，在去年11月國會大選慘敗後，敏昂萊除了面臨退休，還可能面對遭親軍方政黨邊緣化、以及國際呼籲對他對迫害羅興亞人的戰爭罪審判。仰光的匿名外交官透露，敏昂萊發動政變完全是為了「個人利益」，「憲法沒有賦予任何權力，讓他能透過任何途徑成為政府的領導人。」

儘管軍方昨日已經宣布在實施緊急狀態一年後將重新舉行大選、並且移交政權，不過目前尚不清楚敏昂萊會不會信守承諾，印度金德爾全球大學東南亞研究中心（CSEAS）執行主任基普根（Nehginpao Kipgen）表示，「一直以來軍方的目標都是要統治國家。」

根據2017年《紐約時報》（New York Times）的一篇調查報導，當時作為翁山蘇姬顧問的溫廷（Win Htein）表示，敏昂萊長久以來的目標就是在沒有民選政府的包袱下獨自掌權，「他的計畫是在2020年當上總統。」不過去年11月的國會大選中，親軍方的政黨慘敗，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy，全民盟）大勝，敏昂萊的野心落空、無法接受，緬甸的政治衝突也急速升溫。

Myanmar’s powerful military chief, Senior General Min Aung Hlaing, is in the spotlight after politicians from the ruling National League for Democracy party were detained and the army announced it was taking power https://t.co/Siqzz41LsE pic.twitter.com/3vf0L3lPcL — Reuters (@Reuters) February 1, 2021

報導指出，現年64歲的敏昂萊出生於緬甸東南部的土瓦（Dawei），後於仰光求學。學生時代的朋友對他的描述相當兩極，有人形容他沉默寡言、拘謹，也有人形容他是校園惡霸，會欺負同學，目前尚無法證實哪一方的說法才對。根據兒時就認識敏昂萊、後流亡澳洲的緬甸作家拉烏（Hla Oo）的說法，敏昂萊是「勤奮好學的年輕人」，「在軍隊競爭中變得更堅強。」

敏昂萊於1972年至1974年間就讀於仰光大學法律系，當時他沒有像同學那樣投入社會運動，反而每年都申請就讀國防學院（Defence Services Academy），他一直到1974年第3次申請才成功入選。

根據敏昂萊當時在國防學院的同班同學描述，敏昂萊就是一個普通學員，這名同學於2016年接受路透社訪問時表示，「他會被定期升遷，但是很慢」，他也「很意外」看到敏昂萊被拔擢到中階軍官以上，指出在當時看來，敏昂萊很明顯不是未來總司令的候選人，基普根表示，「在緬甸軍隊中，敏昂萊當時並不出色。」

不過在加入由前軍事執政團領導人丹瑞將軍（Than Shwe）指揮的陸軍第88輕步兵師（88th Light Infantry Division）後，好運開始降臨在敏昂萊身上，丹瑞將軍成為敏昂萊的上級指導，敏昂萊持續在他麾下服務，1992年丹瑞將軍成為緬甸軍事頭子。

Photo of Myanmar's reclusive former Dictator Than Shwe surfaces on Facebook http://t.co/whBx9DxwaG pic.twitter.com/jQR6akEHA0 — NDTV (@ndtv) March 27, 2015

2011年丹瑞挑選敏昂萊成為他的接班人，並且成為緬甸後軍政府時代首任武裝部隊總司令。基普根分析，丹瑞不挑選其他經驗更豐富的將軍，反而挑選敏昂萊，可能原因在於他認為敏昂萊是延續他對軍隊、國家願景的最佳人選。

緬甸外交官指出，從翁山蘇姬2016年執政以來，敏昂萊讓自己從一個沉默寡言的軍人進化成政治人物及公眾人物，作為丹瑞的接班人及秉持強大軍隊的信念，他和翁山蘇姬談判，制定緬甸民主化的進程。觀察家指出，敏昂萊私下研究其他國家的政權過渡案例，他盡量避免緬甸發生2011年利比亞、其他中東國家出現的阿拉伯之春政權轉換後的混亂狀況。

不過基普根也分析，作為軍隊首腦的敏昂萊也玩兩面手法，他和政府打交道時相當小心，盡量避免公開衝突，不過他也盡一切可能對外展示軍方才是緬甸政權的真正老大，包括他進行了幾次出訪，訪問大陸、日本，甚至接待教宗方濟各（Pope Francis）等外賓來訪。

18 Jan 2020 -- Xi Jinping to Senior General Min Aung Hlaing: "development of China-Myanmar relations depends on cooperation of the people from all walks of life in both countries, and is also inseparable from the exchanges and cooperation between the two armed forces.... pic.twitter.com/BYiI1BsIKR — Matt Knight (@MattCKnight) February 1, 2021

分析師指出，敏昂萊相當擅長操作社群媒體，每次出訪或是和外國貴賓會面，這些畫面都會被仔細記錄下來，並且分享到社群媒體上，仰光智庫緬甸戰略與政策研究所（Institute for Strategy and Policy – Myanmar）主任敏津（Min Zin，暫譯）表示，敏昂萊非常善於塑造政治家的形象，並且會關注到最小的細節。

不過在緬甸之外，他對公共形象所做的努力似乎不管用，由於羅興亞難民事件，到現在他仍被國際社會普遍視為迫害羅興亞穆斯林少數族群的幕後推手，美國於2019年禁止敏昂萊入境，推特、臉書也在同年封鎖他的帳號。

(中時新聞網)