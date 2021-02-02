日本為實踐小班制教學，內閣會議今天通過「義務標準法」修正草案，將公立小學的每班學生人數上限，依年級逐年從40人降為35人，將於2025年全面實施。

日本放送協會（NHK）報導，現行義務標準法規定公立小學與中學每班學生人數上限，小學一年級為每班最多35人，小學二年級到中學三年級每班最多40人。

今天日本政府內閣會議通過義務標準法修正草案，將小學二年級到六年級的每班人數上限調降為35人，也就是未來小學所有的年級，每班學生人數最多都是35人。

時程方面，2021學年度開始，先由小學二年級開始實施，之後每年依序加入一個年級，規劃到2025年加入六年級後，公立小學全面實施35人班制。

報導指出，這是日本睽違40年再次全面減少小學每班學生人數。日本政府將推動國會通過這項義務標準法修正草案。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100202

(中央社)