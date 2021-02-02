英國在數個地區進行新冠肺炎檢測，發現有11個人感染南非變種病毒，且這些人並沒有與相關非洲旅行的人進行接觸。

衛生部周一表示，新病例可能來自於入境英國時無症狀的人。衛生部長Hancock也表示，需要對與旅行無關的新病例出現的區域，進行大規模的檢測，以遏止南非變種病毒的擴散。

公共衛生署主管Hopkins則指出，該機構預期所有疫苗都對變種病毒有效，特別是在降低住院率上；Hopkins似乎表達疫苗僅能阻擋重症住院病患。

為遏止病毒，英國目前正對八個區域進行大規模檢測，3個在倫敦，兩個在英國東南部，一個在英國中部。每個區域皆有約1萬名民眾。衛生部長指出，即使沒有症狀，疫區的人也較接受檢測；目前沒有證據顯示變種病毒是較為嚴重(症狀)。

公共衛生署指出，自12月22日以來，已經發現105個南非變種病毒病例。數個實驗室研究發現，該病毒降低了疫苗和抗體治療的有效性。Reading大學醫學教授Clarke指出，有新證據顯示，這種變種病毒對於目前疫苗所誘導的免疫較為不敏感；所以即使小範圍傳播，也要迅速地控制，因之政府才會挨家挨戶地在疫區要求進行檢測。

英國在疫苗接種計畫上進展快速，目前有約930萬人已接種第一劑疫苗。

(時報資訊)