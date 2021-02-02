八吋晶圓代工廠世界(5347)第一季持續受惠強勁的需求以及漲價，營收將再創新高。公司預估本季營收89~93億元，比去年第四季的87.17億元成長約2.1%~6.7%；毛利率預計在36.5~38.5%，較去年第四季的37.4%維持高檔。目前產能供不應求，訂單能見度到上半年。

世界先進今(2)日下午舉行法說會，董事長方略表示，今年進行廠房維修以及投資資本設備，全年資本支出預估50億元，將用於產能擴充，細線寬產品產能將逐季增加，全年整體產能288.9萬片；目前公司訂單能見度到第二季，隨著需求持續增加，上半年可維持在高的產能利用率。

由於客戶晶圓代工需求持續增加，世界先進樂觀看第一季，預期將維持成長，預估本季營收入將介於89億元至93億元之間；營業毛利率預計將介於36.5%至38.5%之間；營業利益率則預計將約介於25%至27%之間，比去年第四季的25.8%可望續揚，因此來看，本季獲利也有望再創新高。

世界先進第一季可望受惠漲價；針對漲價問題，董事長方略表示，就平均銷售單價方面，公司以服務為最大原則，今年市況供不應求，客戶有額外產能需求，八吋成本也增加，雙方將一起面對，漲價則要每季各自來看。目前產能供不應求，產能利用率達100%以上，公司尋求買廠但不會躁進。

由於客戶需求續增，加上漲價效應，世界先進去年第四季營運續揚，單季每股賺1.1元，2020年全年每股淨利3.81元。

世界先進公司2020年營收及獲利同創新高，每股純益約3.81元，董事會1日決議每股配發3.5元現金股息，也同步創股利新高水準。

八吋晶圓代工產能供不應求，世界先進去年第四季營運攀高；世界先進2020年第四季營收攀高至87.17億元，季增4.5%，年增18.9%；改寫單季營收新高紀錄。產能利用率提升及有利的產品銷售單價，抵銷台幣升值，單季毛利率37.4%，優於預期，比第三季的34%提升3.4個百分點；單季稅後淨利18.21億元，季增19.3%，每股純益1.1元，優於去年第三季的0.93元。

世界先進去年業績表現亮麗，2020年全年營收331.31億元，年增17.1%；因新加坡廠初期費用較高，全年毛利率34%，低於前年的36.5%；全年稅後淨利63.06億元，年增7.6%，同步創下歷史新高紀錄，每股純益3.81元。

(時報資訊)