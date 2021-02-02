新創公司Databricks周一宣布，已經籌得10億美元新資金，主要投資人包括來亞馬遜、Alphabet、Salesforce與微軟等知名企業。

Databricks開發的軟體可以幫助公司快速處理大量數據，以供進一步分析使用。該公司發布聲明表示，亞馬遜的Amazon Web Services、Alphabet旗下CapitalG創投部門、Salesforce Ventures，以及更早投資Databricks的微軟公司，都加入了新一輪籌資。

此次交易對Databricks的估值達到280億美元，顯示美國前三大雲端服務公司已認可該新創公司代表著與Snowflake類似的機會。

Snowflake是另一家基於雲端技術的企業數據管理軟體公司。

Databricks執行長Ali Ghodsi在2019年接受媒體訪問時表示：「我們是百分之一百的雲端原生（cloud-native）技術公司。」Snowflake也是這樣的公司，早期亦獲得Salesforce的投資，並在去年股票首次公開發行（IPO）後，展現出強勁的營收成長。

(時報資訊)