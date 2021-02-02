春節避免塞車中壢警方提出因應作為。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

因應農曆春節連續假期交通疏導，維持行車順暢，桃園市中壢警分局在春節前夕，邀集市府交通局、中壢區公所、中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城、各大賣場等相關政府單位及民間業者，共同辦理春節連續假期易壅塞路段及替代道路之交通規劃、疏導作為共同會勘。

中壢警分局表示，中壢轄區仁海宮、高鐵周邊（華泰名品城、置地廣場、IKEA），春節期間預估有龐大旅遊及購物之人、車潮，為能有效紓解交通避免造成塞車回堵，決議於春節期間將洽溪路方向增加綠燈秒數，並將仁海宮廟前號誌管制時段延長至凌晨2時。

今年中壢警方除了特別製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛朋友，並以空拍機隨時監控道路車潮，超前部屬因應周邊交通狀況，希望於停車場即將滿場時，讓民眾能瞭解周邊停車場位置，節省問路及搜尋時間。

另110年春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

一、中壢交流道替代道路

南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。

北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

二、內壢交流道替代道路

南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。

北上：中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

(中時 )