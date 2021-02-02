如果沒有留遺產的必要，為何不活著時，對自己好一點。中國人壽2日宣布，本月開賣市場首張自選「自益型」美元利變養老險，保戶可以選擇生存保險金起領年齡，即55、60與65歲，再選擇領取期間20年或30年，六種組合去推算活著時每年可以領多少生存金，中壽資深副總李正偉說：「儘量讓每一塊錢都真正用在自己身上」。

台灣正面臨快速高齡化，及少子化的問題，據衛福部統計，55~64歲的民眾有近一半還在工作，8成以上都是因為還有經濟上的需求，且在單身、家庭未生養子女的比率提高下，未來不止退休年齡可能延後，退休後的生活也必須靠自己打理或預存資金，且隨著社會演進，過去父母勒緊腰帶苦一輩子，要把錢全留給小孩的觀念也逐漸改變，轉為不成為子女負擔即可，未必要留下大把遺產，反而要處理遺產分配相關問題。

為何要推出自益型保單？李正偉表示有三大理由，一是民眾有規劃退休現金流的需求，但台灣投保傳統年金、壽險滿期金年金化的比率非常少，主要就是保單不夠彈性，一旦年金化後，若有突發狀況，如罹患重大疾病，即無法從年金化保單提領單筆金額。

第二就是很多保單設計保戶可自選生存金起領年齡，如55、60、65、70歲等，一路領到99或109歲，看似很划算，但領取時間拉長，就代表每年可領取的金額較少，且台灣平均餘命男性約77歲、女性84歲左右，很多保戶都沒能領這麼久，剩下沒領到的就又成遺產。

第三是台灣單身貴族及頂客族（夫妻兩人未生養子女）比率越來越高，沒有留遺產的需求，所以規劃或存下來的錢，要更精準的確定每一塊錢都用在自己身上。

因此中壽2月推出這種「自益型」保單，二年繳或六年繳美元利變養老險，保戶可選擇生存保險金起領年齡，及領取期間20或30年，，即最長就是65歲開始領30年，領到95歲，最年輕款是55歲起領，領20年到75歲，供男性及女性自己選擇。

李正偉表示，這款保單年領生存保險金，可規劃到總繳保費的10％左右，如一年要領60萬元，即每月約5萬元生活費，總繳保費就約600萬元左右，適合中長齡準退休族、有資產或年終獎金可規劃為退休金者，再搭配美元利變保單目前宣告利率2.95％，可有增值回饋金，去對抗通膨，增加可領取的金額。

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