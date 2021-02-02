大溪警方防搶演讓維護治安民眾過好年。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

春節前夕為提醒業者提高警覺防制重大搶案發生，桃園市大溪分局在大溪區農會一心辦事處，模擬歹徒持槍搶劫農會實施防搶演練，提升宣導效果，讓民眾安心過年。

由員警喬裝2名蒙面歹徒持槍衝進農會內，大喊「搶劫﹗快點錢拿出來，持手槍敲打櫃台威脅農會行員」，歹徒得手後即奪門而出，其中1名歹徒旋即被趕來巡邏警網截獲當場制伏，另一名把風歹徒則乘亂開車由中華路往信義路逃逸，警方隨即通報線上警網實施攔截圍捕，尾隨至永福所前警網攔獲查緝到案。

大溪警分局表示，春節前後金融機構、銀樓、超商、加油站等處所交易熱絡，易遭歹徒覬覦，針對各類防偷、防竊、防詐資訊經常利用各種集會強化民眾宣導，亦相當積極偵辦防制該類案件，且在同仁的努力之下，預防及偵辦的成果均相當豐碩，春節期間民眾外出、返鄉過節民眾可向警方申請舉家外出住居安全維護，民眾可撥打110電話、親赴各單位或利用網路申請。

(中時 )