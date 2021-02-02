台南市麻豆新樓醫院於善化區溪美社區辦理「社區整合性篩檢」，以闖關集點方式吸引鄉親參加健檢。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆新樓醫院於日前於善化區溪美里社區關懷據點舉辦「社區整合性篩檢活動」，為了讓民眾多走出家門接受檢查，透過里長宣傳、廟宇廣播放送，還有闖關集點送小禮物活動，參加民眾十分踴躍。

麻豆新樓醫院社區健康中心與健康管理中心、癌症防治中心共同舉辦的社區整合性篩檢，內容包含成人免費健康檢查、癌症篩檢及衛教宣導等服務，搭配器官捐贈、長期照護資訊等宣導，讓民眾省去往返醫院的時間及金錢。

台南市善化轄區內人口數約為5萬，其中老年人口（65歲以上）有7457人所占比例為14.91％。其中溪美里總人口數為2225人，60歲以上長者404人之多，占人口比率18.15％，依據聯合國世界衛生組織定義，善化區已達「高齡社會」的標準。

人口老化現象逐年增加多數無交通工具或獨居等因素，未能將現有疾病預防活動有效整合，進而導致就醫意願低，造成諸多不便，隨之老年人口增加，慢性病人及須接受長期照護個案亦增加，因此深入社區進行照護勢在必行。

社區健康中心副主任尤苔安指出，近年來因人口結構改變、疾病型態轉移、醫療體系變遷及全民健保制度引進，社區健康已成為21世紀預防醫療保健重要趨勢。

為提供民眾便利的預防保健篩檢服務，社區總動員，經由里長、社區關懷據點、廟宇廣播、發放傳單及張貼海報等方式通知民眾篩檢訊息，相招來做檢查。

尤苔安說，社區整合性健康篩檢活動，可針對篩檢發現疑似異常個案進行轉介追蹤服務，達到早期發現異常早期接受治療，建構完整的社區醫療服務，營造健康、快樂和幸福的生活。

(中時 )