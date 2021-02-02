暨大櫻花季於2日正式開跑，校園內群櫻綻放，目前花開2成，預計農曆年節時，將迎接5成以上的開花量，上千株不同品種的美不勝收，賞櫻茶會、野餐活動也將在2、3月間陸續展開。

暨大面積廣達150公頃，不僅是中部學術重鎮，諾大和在地自然生態結合的校區，也是觀光民眾的打卡熱點。建校時校園即廣植山櫻花、八重櫻、枝垂櫻、昭和櫻等多品種櫻花，粉色翩翩地遍佈人文、管理、科技學院等大樓周邊，將校園妝點得美不勝收，每到春季盛開時的「暨大賞櫻季」，吸引走春人潮。

暨大校長武東星2日親自主持櫻花季開幕，表示校方聘請植物學者來校檢視櫻花的生長情形，也有施加肥料，希望今年櫻花可以開的更美麗，讓遊客春節多了個好去處。

武東星說，很多民眾到暨大追櫻，都感覺像來到歐美國家，連續2年適逢防疫期間國人不方便出國，不妨前來暨大，置身這樣的悠遊氣氛，一定能享受偽出國的樂趣；校園也將加強防疫，讓民眾玩得安全舒適。

「暨大櫻花季」以音樂、舞蹈、品茗為活動元素，2日起至3月14日，假日除了有在地表演團隊演出，還有茶道品茗、精品咖啡試飲，搭配野餐活動。專家預估今年開花情形將較去年暖冬更為理想，邀請民眾春節期間到暨大賞櫻。

(中時 )