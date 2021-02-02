霧峰警拍微電影進行春安宣導 創意拉近與民距離

春節將至，台中市警局各分局加強進行春安宣導，但碰上新冠疫情升溫，面對面的警政宣導更添不方便，霧峰分局特別針對警察的日常勤務為主題拍攝短片，影片敘述全天候24小時警察勤務，向民眾傳達警察維護治安、交通、打擊與防範犯罪的目標。

3分12秒的影片從上午7點的巡簽勤務、小朋友真切的問候、交警指揮上班的車流，帶起一天的開始，再到攔截圍捕、金融機構安全維護、取締酒駕、治安熱點巡視及深夜巡邏等等，再到東方魚肚白時刻，再次的巡簽，象徵警察工作不打烊，時時刻刻守護民眾的安全。

霧峰分局陳家銘分局長表示：「疫情的升溫，為避免群聚活動，即日起暫停一切為民服務等相關宣導工作，希望藉由影片的宣導透過大眾傳媒及新媒體的傳播來加深民眾對警察的正面形象。」

陳家銘強調，今年加強重要節日安全維護工作自2月3日22時起至2月17日24時止，為期14日，霧峰方局貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」外，拍攝微電影以「全天候的守護，我們隨時都在」為主題，讓民眾了解到警察如何全天候24小時的辛苦執勤、守護全民，打造一個安全的居住環境。

(中時 )