台北某醫院又驚傳疑似性騷擾案，一名女網友在Dcard發文遭該院某乳房外科名醫騷擾，該醫師在觸診後朝她胸部抓了幾下，做超音波時，甚至主動提出要幫忙擦拭耦合劑（塗在皮膚上的凝膠介質）；也有另名網友留言說，遭到該醫師觸診完「玩弄性」拍胸部2下，讓她當下嚇到無法反應。

該醫院一名60多歲兼任主管職的乳房外科名醫，去年在診間對20多歲的女護理師做出親吻、摟抱等行為，遭院方記一大過，並撤除主管職務，仍照常看診。近日一名女網友在Dcard發文表示，她近日前往該院看診乳房外科，被醫師觸診、按壓後，對方竟朝她胸部抓了幾下，她當下懷疑這動作正常嗎？

一名女網友在Dcard發文遭某乳房外科名醫騷擾，該醫師在觸診後朝她胸部抓了幾下，做超音波時，甚至主動提出要幫忙擦拭耦合劑。（圖／翻攝自Dcard）

另名網友留言說，遭到同位醫生性騷擾，她說當下被對方觸診完後，對方還拍了她胸部兩下「讓它震動」，「是那種玩弄的拍法！」。（圖／翻攝自Dcard）

之後該醫師為她做超音波，對方拿起機器不到1分鐘就放下，又開始用手摸了一下胸部，就連照超音波前塗抹的耦合劑，平時都是由病患結束後自行擦卸，對方卻主動要幫她擦卸，最後被她阻止才作罷；回家後她詢問友人，有人說該醫生還會在觸針後多捏2下，讓她驚覺應該不只她1人受害，她說許多人遭受侵犯的當下都會認為是自己多想，或是迫於某種權威，而不敢反應。

一名女網友在Dcard發文遭某乳房外科名醫騷擾，該醫師在觸診後朝她胸部抓了幾下，做超音波時，甚至主動提出要幫忙擦拭耦合劑。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則留言，「原來那位『名醫』還有在看診哦？」「照超音波的時候都是自己擦乾淨，醫生幫擦也太瞎」、「真的遇到性騷擾的當下只會嚇到，根本無法有多理性的反應」、「我的乳房也開刀過一次，超音波至少也5次，從來就都沒有要觸診，醫生都是直接帶我去照超音波」。也有另名網友留言說，遭到同位醫生性騷擾，她說當下被對方觸診完後，對方還拍了她胸部兩下「讓它震動」，「是那種玩弄的拍法！」當下她傻住，根本不知道要怎麼反應。

(中時新聞網)