一連串強勢的經濟數據加上周一外資終止連6賣超，讓台股逆轉勝，紅包行情啟動，今早大盤開高136.6點，直接躍過5日線。台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯電(2303)全面走強，面板雙虎攜手DRAM雙雄同步向上，權值大軍氣勢如虹，加上傳產股台塑(1301)、南亞(1303)以及金融股富邦金(2881)、元大金(2885)攻高；航運的長榮(2603)、陽明(2609)漲停為多方添火力，電金傳全面發功，指數一度大漲超過400點，維持在15700點之上強勢震盪，終場收高15760.05點，上漲349.96點，總成交值放大為3067.35億元。今日外資(不含外資自營商)買超92.9432億元，投信買超7.8571億元，自營商賣超2.8163億元，三大法人買超97.98億元。

高價千金股的股王爭霸戰暫告一段落，矽力-KY(6415)早盤攻高來到2945元，但上檔有壓轉為休息，股王寶座仍在大立光手中；今日2000元俱樂部再添新成員，祥碩(5269)受惠USB4崛起，上漲以2020元開出，一度衝至2140元，創下歷史新高，並寫下台股史上第一次有四檔2000元以上價位個股的榮景。電子股狂吸金，台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元滑落至591元，回跌88元，跌幅12.96%，今日回升至638元，超過跌點的一半，股價走強也吸引零股交易的小資族散戶回籠，盤中零股交易再暴增逾75萬股；並帶領半導體類股指數上漲3%以上，位居排行前列。台積電領頭，相關供應鏈沾光，漢唐(2404)、家登(3680)等股價也全數同步止跌反彈。半導體封測族群齊步奮起開趴，龍頭日月光投控(3711)、華泰(2329)、頎邦(6147)、欣銓(3264)、南茂(8150)、訊芯-KY(6451)、菱生(2369)、矽格(6257)、超豐(2441)受買盤青睞。

台股2月1日在電子股回神，指數力守「萬五」關卡，然年節封關倒數導致買盤急凍，成交值縮至2776億元，創今年新低，不過盤勢一日反轉，周二護國神山台積電勁揚穩住市場信心，帶動指數盤中大漲400點，點火紅包行情，台股收漲349.96點，5日RSI為58.99，10日RSI為57.93，9日K值為37.65，9日D值為39.98，20日乖離率為0.92。外資連續第2日買超92.9432億元，有利疫情利空鈍化後，為台股開啟新局。

花旗環球指出，有鑑於台積電猛烈調高資本支出，並將2021-2025年獲利年複合成長率目標提升到10-15%水準，認為台積電營收將從2020年的456億美元，翻倍增至2025年的900億美元以上，甚至有問鼎千億元大關的可能性，神山強就是台股強，有利後市發展。但對於台股反轉大漲的走勢，以及封關將近的考量，台股資深分析師林成蔭提醒現階段低水位持股較安全，投資的焦點可放在高股息、低波高息、永續高息等ET標的。

(時報資訊)