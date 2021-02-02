由中國信託投信募集發行的中信中國高股息(00882)受益憑證，將於2月4日正式掛牌上市。證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達118檔。

根據申請資料顯示，該檔ETF標的指數為「恒生中國高股息率指數」，該指數由恒生指數有限公司所編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點為香港交易所，在反映香港上市且非博彩或煙草行業的高股息率中國企業整體表現，而中國企業係指於香港上市且50％以上的銷售收入(或資產利潤)來自中國，目前成分股計有50檔。

(時報資訊)