宏達電(2498)今(2)日再度宣佈，與新北市重點技術型高級中等學校新北市立新北高級工業職業學校共同合作建置「VIVE培訓中心」業已落成，雙方共同加入「新北創新教育加速器計畫」，展開XR核心技術向下扎根。

宏達電有鑑於5G時代讓AR/VR能做到更多夢想中的事情，全球虛擬實境產業正以超乎想像的速度發展，疫情加速催生數位轉型與商業模式的轉變，形成大量XR人才及內容產製的需求趨勢。先前宏達電與國立東華大學合作打造東台灣首間VR人才培育中心，發展高教深耕計畫，落實專業人才培育。宏達電希望持續透過各地區產學合作計畫，讓台灣學生能從基礎教育即開啟對虛擬實境的認識，堅實台灣XR人才。

與新北高工資訊科合作加入「新北創新教育加速器計畫」，讓新北市的孩子就近可獲得創新科技教育。雙方合作從XR專業學習場域建置，到新北市資訊競賽人才培訓基地成立，以及跨領域業師產學合作，到結合社區資源辦理國中職業試探課程等面向進行深度交流。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，新北高工資訊科「VIVE培訓中心」結合專業完整的軟硬體設備及「跨領域整合XR創作人才」課程，技職學生可藉由實作及階段性程式設計課程，邁向XR專業設計人才。結業期滿且成績合格者，將獲得由宏達電所頒發的VIVE VR結業證書，完整紮實的培訓計畫可為年輕學子未來升學與就業領域挹注充沛軟實力。

(時報資訊)