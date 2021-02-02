和勤(1586)1月合併營收2.53億元，為單月歷史次高，年成長33.12％。和勤表示，延續去年下半年汽車零件出貨成長態勢，1月營收續有亮麗表現，客戶訂單增量、海外訂單回流、新產品量產的動能推動，今年營運成長展望正向樂觀。

1月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.77億元，佔比69.80％；硬碟機構件(VCM Plate)0.76億元，佔比30.14％。汽車零件業務受惠大陸車市產銷持續回暖、電動車相關零件規模增加，汽車零件營收保持在高檔；硬碟(HDD)零件訂單保持穩定，出貨仍以高階機種 5G、雲端伺服器為主。

和勤今年電動車的全球獨供零件品項會再增加，新車款的零件預計在上半年開始出貨，加上車門鎖零件的供應亦自今年起增量並涵蓋了新增電動車門鎖供應，美系電動車零件出貨規模持續成長。

除了美系電動車廠外，和勤也供應其他品牌新能源車門鎖、座椅等零件，其中關鍵的電驅系統零件已陸續完成各大品牌車廠的認證，正進行量產的準備。和勤同步與各大品牌車廠開發新能源汽車相關零件，同樣有相當高的比重為獨供產品，新能源車零件將是公司未來營運成長的動能之一。

對於近期車用晶片缺貨情況，公司指出，客戶涵蓋大陸各大車廠，單一客戶的影響輕微，對公司出貨並沒有產生影響。此外，去年因疫情而延遲出貨的海外訂單也陸續回流，今年高毛利的液壓系列產品預計將明顯成長，為公司業績再添動力。

(時報資訊)