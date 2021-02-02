「開箱吧。嘉憶」特展連結民眾在不同時空對嘉義的回憶及想像，喚起對嘉義的情感與認同。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「開箱吧。嘉憶」特展連結民眾在不同時空對嘉義的回憶及想像，喚起對嘉義的情感與認同。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「開箱吧。嘉憶」特展連結民眾在不同時空對嘉義的回憶及想像，喚起對嘉義的情感與認同。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為迎接嘉義市立博物館重新開幕，嘉義市政府文化局去年徵集到的296件文物，利用故事性敘事手法鋪陳，以「開箱吧。嘉憶」特展連結民眾在不同時空對嘉義的回憶及想像，喚起對嘉義的情感與認同，民眾遊逛特展時仿佛坐上時光機，從日治時期一路漫遊到1980年代。

文化局指出，市立博物館肩負著城市代言人的使命，希望這座匯聚群眾之力的城市博物館，不僅要回味過去，也要記錄現在，更要帶領民眾望向未來，寫下更多屬於嘉義的故事，而展出至6月13日的「開箱吧。嘉憶」特展，就是以「回嘉回家‧1980」的時空背景貫穿全區，以祖孫三代同堂家的故事出發，多面向呈現嘉義常民生活的迷人樣貌，更重現當時各行各業街廓場景。

一進展場的「開箱筆記」，列出嘉義歷史上重要的每一刻以及嘉義大事紀，如「乾隆皇帝賜名嘉義」、「嘉義農林學校棒球代表隊」等，進入「家憶百寶箱」後，彷彿有種進到別人家裡的錯覺，再看到書房、廚房、餐桌的各式擺設，就有老家的親切感。

「嘉義時光機」展區則是透過許多象徵嘉義文物及店鋪，像是東市場、老醫館、相館展現桃城八景等百工百業，來呈現早期嘉義人的生活與日常。「在嘉好時光」規畫讓民眾駐足停留，聽著民初留聲機的旋律，回首過去，展場還設計了互動多媒體遊戲，考驗民眾對嘉義的認識，也讓歷史文化與科技擦出新火花。

(中時 )