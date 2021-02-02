傳民進黨擬罷免藍營3人 鄭照新：綠營研判陳柏惟一定被罷免 15:322021/02/02 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭照新。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨發動割萊委罷免案，民進黨也傳出準備罷免國民黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介及革實院長羅智強等人立委及議員職務。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨又沒有進口萊豬，違逆民意；民進黨這舉動，代表綠營研判陳柏惟一定會被罷免。 羅智強喊加罷北部1形象牌立委 綠反點名藍3大戰將嗆罷 (中時 ) #綠營 #割萊委 #罷免 #鄭照新 #陳柏惟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反制割萊委綠點名罷免藍營3人 羅智強嗆：期待也歡迎 10:202021/02/02 政治 綠擬罷免江啟臣反制割萊委 謝立功：不希望政黨對立情緒性罷免 12:032021/02/02 政治 羅智強助理楊植斗任罷瑤總部執行長 拚8／28投罷免案 09:142021/02/02 政治 綠營酸王育敏是50歲阿姨 陳亭妃：非常不應該 11:252021/02/02 政治 綠營譏王育敏50歲阿姨 游淑慧反嗆：不要年輕就自覺很神 12:082021/02/02 政治 傳綠發起罷免 羅智強：讓罷免成為反萊豬小公投 10:412021/02/02 政治 刪Q總部成立 春節將提案罷免陳柏惟 11:482021/02/01 政治 刪Q總部開張 陳柏惟不緊張 04:102021/02/01 政治要聞 刪Q總部成立 陳柏惟：聯美移中我的選擇沒問題 12:562021/02/01 政治 中華電信公布MOD／Hami Video春節片單 遊戲區送200萬看片金 14:142021/02/02 科技 《熱門族群》股王爭奪再上演 IC設計敲鑼打鼓 15:062021/02/02 財經 「刪Q行動」1日啟動，對罷免成功持樂觀態度 03:052021/02/01 政治 寰宇落馬 中嘉改推華視補52台 04:102021/02/02 財經焦點 政治熱門新聞 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 - 政治 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 【返黨效應】趙少康改編川普名言做起手式藏玄機 黃暐瀚大讚：太厲害了 - 政治 【重返國民黨】趙少康韓國瑜聯手後 黃暐瀚斷言結果 - 政治 【重返國民黨】趙少康要滅義和團 陳揮文：不能同意更多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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