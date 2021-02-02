國民黨發動割萊委罷免案，民進黨也傳出準備罷免國民黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介及革實院長羅智強等人立委及議員職務。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨又沒有進口萊豬，違逆民意；民進黨這舉動，代表綠營研判陳柏惟一定會被罷免。

(中時 )