轟-20隱形轟炸機

中方研製的轟-20新型隱形轟炸機可能很快就要公開亮相，一旦兩岸爆發衝突，或許在雙方一開始交手時，就會扮演穿透台灣防空的角色。

據《富比士》（Forbes）雜誌網1日報導，未來解放軍可能用轟-20來炸雷達和地對空飛彈發射場，在台灣的防空網上踹出大洞，為其他戰機開路。然而，航空專家庫柏（Tom Cooper）認為，解放軍要擊破台灣防空，已擁有遠比足夠還多的火力，像火箭軍就擁有數百計非核彈道飛彈。

對中方空軍來說，有轟-20雖然很好，但真要攻台，可能還用不上這昂貴的奢侈品。庫柏推斷，解放軍已有達到「統一」目標的一切武器。他認為，從現在算起，轟-20服役大概還需要10年，但如今中方要穿透台灣防空，已經沒有克服不了的困難。

多年來，曾研製轟-6，還有運-20的西安飛機工業集團一直在研製轟-20。從官洩的影片看來，轟-20有如美國的B-2和B-21，具備高度的隱形性能，大大提升了生存力。而制敵防空（SEAD）是空戰中最重要，也最危險的任務之一。轟-20未來雖能執行這任務，但中方很可能早在好幾年前就解決了這問題。

如今火箭軍擁有數百計可機動的短、中、長程彈道飛彈，而它們都能輕易從中國大陸內的基地打到台灣。而火箭軍還在不斷增加更新，也更強大的飛彈，並在加緊練習。五角大廈在2020年的年度中國軍力報告裡便指出，中方2019年試射的飛彈，要比全球其他地方加起來還多。

沒人懷疑，萬一兩岸爆發衝突，解放軍會從發射彈雨揭開序幕。五角大廈的報告中說，中方火箭軍會對台灣的指揮設施，空軍基地與雷達基地等高價值目標發動攻擊，以削弱台灣防空，進行「斬首」行動，或是摧毀大眾的鬥志。

專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，北京靠彈道飛彈攻擊來削弱台灣防空，好讓轟-6和其他非隱形戰機來進行後續打擊。問題在於，這些飛彈夠不夠，如果夠，那解放軍攻台就用不著轟-20了。

無論如何，庫柏說，隨著火箭軍的武力日益強大，台灣的處境也日益危急。

(中時新聞網)