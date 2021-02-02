「雞排妹」鄭家純日前自爆主持尾牙遭性騷擾，隱忍多天的她稍早不僅公開公司名稱，更還原歌手翁立友性騷她的始末，甚至嗆明：「若公布歌手名字，會導致在演藝圈沒有工作，自己是完全不在乎」，而第一時間聲援他的作家「鬼才阿水」，也公開雞排妹遭性騷細節，並強調：「當顧全大局成為包袱，將一切攤在陽光下是最好的」。

鬼才阿水表示雞排妹原本為了顧全大局不願說破，卻遭質疑是為了炒作新聞，認為不僅在模糊焦點，也是替犯嫌脫罪，接著表示活動公司邀請雞排妹主持時，僅告知業主是「遊戲公司」，雖未聽過公司名稱，仍不疑有他接下工作，直到現場發現主桌坐滿兄弟氣息的嘉賓，加上前員工爆料所謂的「遊戲公司」是「線上博弈」，因此事件爆發後，礙於對方背景才在陳述事實有所疑慮，因此在第一時間才會未公開真相。

當顧全大局成為包袱，將一切攤在陽光下是最好的。 雞排妹鄭家純在粉專發文，公佈自己在尾牙主持時受到性騷擾事件，並將其主持酬勞捐給門諾基金會，引起社會軒然大波，不只有許多女性藉此機會表達過去受到性騷擾的經驗，更讓此事件成為性平教育的教材，但顧... 由鬼才阿水Awater 發佈於 2021年2月1日 星期一

此外，鬼才阿水轉述雞排妹未公開感到不舒服的部分，第一、老闆態度輕佻，像是對雞排妹說出「今天加碼隨便妳喊，反正妳是未來老闆娘」，直言雖是領酬勞主持，但不代表對業者調戲要照單全收，第二、不斷在舞台上亂點鴛鴦譜，當眾與公司單身男性配對，不僅讓雞排妹不被尊重，更像是貨物在舞台上被男人挑選，第三、藉由職務之便吃豆腐，尾牙活動抽獎是用類似傳統樂透開獎機器，當雞排妹遞交與唱名號碼時，老闆多次刻意用雙手包覆雞排妹的手，再將球接起來，讓雞排妹坦言不舒服，更直言「不能用喝多了，一時氣氛太嗨」等理由合理化自身行為。

鬼才阿水表示聽雞排妹聲淚俱下訴說真相，讓他難以置信為了少數人的惡意，竟得傾聽受害者挖著千瘡百孔的傷口，至於被質疑為何不立即反映，他表示雞排妹想到台下員工辛苦一整年，才獲得被犒賞辛勞的機會，為了不要因為她而化為烏有，才強忍不適將主持工作完成，事後選擇把主持費捐出，並將事件寫出，目的是希望別再有下一個受害者，未料卻被有心人士操作輿論，質疑事件真偽，甚至惡意攻擊與煽動，才會藉此將事件完整說明，但遺憾的是未等到一聲道歉。

(中時新聞網)