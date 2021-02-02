工業電腦廠凌華（6166）推出最新的DLAP x86系列，針對大規模邊緣AI布署設計，可將深度學習帶進終端，拉近與現場資料、現場決策應變的距離。凌華指出，DLAP x86可以加速運算繁雜、記憶體吃重的AI推論和深度學習任務，在各種產業應用提供優化的AI效能。

凌華嵌入式平台及模組事業處平台產品中心協理蔡雨利表示，DLAP x86 是專為大型多層次的AI網路和複雜資料組而設計。凌華DLAP系列的價值在於它為深度學習應用提供的靈活性，架構師可根據應用情境的神經網路和AI推論速度需求，組合出最適化的CPU與 GPU處理器配置，提高產生每單位投資的最高效能。

DLAP x86採用IntelR 處理器和NVIDIA Turing? GPU架構，提供比其他技術更高的GPU加速運算以及最佳化的每瓦效能和每單位投資效能。且尺寸精巧，最小3.2公升；適用於實體空間有限的移動式裝置或儀器，例如移動式醫學影像設備。

此外，DLAP x86系列具可靠強固設計，可承受高達攝氏50度／240 瓦的散熱溫度、震動（高達2 Grms）和衝擊防護（高達30 Grms），在工業、製造和醫療環境中確保可靠性。

凌華表示，DLAP x86在邊緣AI應用中在效能、體積、重量、功耗等設計取得最佳平衡，將每瓦效能、每單位投資效能極大化，有助於改變醫療、製造、運輸及其他領域的作業。使用情境包括移動式醫學影像設備，如C型臂、內視鏡系統、手術導航系統等；製造流程，如物件辨識、機器人取放、品質檢查等，以及邊緣AI伺服器進行知識遷移，整合預先訓練的AI模型與現場資料組等。

(工商 )