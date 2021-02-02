護國神山台積電設廠南科，產業群聚效應加持，不僅帶動南科特區開發建設動能強大，台南全年土地移轉量，也再創5年新高，2020年土地交易達5萬8,104筆，更比2016年的3萬9,869筆，成長達46％，前十大交易熱區當中，以安南區最熱門，以7,681筆成為全年交易量居冠，其次則是永康區和東區。

根據台南市地政局公布的台南市土地買賣移轉量顯示，2020年交賣筆數達5萬8,104筆，比2019年的5萬5,858筆，年成長4.02％，是連續第5年成長，更比2016年的3萬9,869筆，大幅成長45.74％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐2日表示，土地買賣移轉涵蓋素地及已有建物的土地，因此，量能年年攀升，不僅顯示台南土地買氣活絡，也反映出台南住宅市場蓬勃發展，不論是素地，還是含有地上物的標的，都受到投資人的高度關注。

張旭嵐分析指出，部份蛋黃區開發早，土地庫存有限，一些具發展潛力的新興重劃區，便成為投資人的新焦點，除了吸引建商進駐推案，也搶地當庫存，像近期備受矚目的平實營區，就有高雄豪宅建商前進造鎮，總銷上看180億元。

台南仁德二空新村B區都更案，更吸引了包括遠雄、華友聯等外地建商搶標，最終由新竹建商奪下1.2萬坪的土地開發權，她說，這些土地交易未來也會反應在住宅量體上，一些房價基期較低的新興區，未來各項機能健全後，房價也更具補漲空間，對購屋與投資客群都是一大吸引力，高度需求刺激下，也帶動區域交易量攀升。

台南2020年土地交易前十大熱區中，以安南區的7,681筆居冠，其次永康區的6,166筆、以及東區的4,655筆，前三名分別比2016年成長65％、55％、以及62％。

針對安南區土地買氣蓬勃，台灣房屋中華加盟店東張文龍2日表示，安南區是原台南市面積最大的行政區，可開發腹地廣大，且近年政府積極推動商60計畫，整合約6.6萬坪的商用地，將打造安南區成為台南商業副都心，加上九份子重劃區、和順寮特區、台南科工區帶動，及未來北外環道路完工，將快速導入南科人口，提升商業機能與住宅需求等優勢，此區便成為投資人插旗新標的，從住宅、商業與工業用地買賣需求都大幅增加。

張文龍指出，除了熱門的善化、新市，大台南各區都發展紅利多多，像特27號道路近日完工，將加升仁德地區聯外道路的機能性，東區虎尾寮、平實營區一路串聯到永康砲校等開發計畫，更將帶動東區及永康的繁華，形成一個大蛋黃商圈，且電商MOMO斥資6億元打造的永康物流中心，也正式啟用，未來還會在新營等區建置多個衛星倉儲。

(工商 )