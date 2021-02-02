因應數位轉型浪潮，以及培育各專業領域人才需求，富邦金控啟動2021年聯合徵才計畫，延續「Action！重新定義我的動靜皆宜」招募主軸，即日起至3月底開放履歷收件，廣徵優秀年輕新血加入，今年度預計擇優錄取50~60位儲備幹部（MA），金控暨各子公司合計招募需求逾6,800人，MA並首次開放招募20個組別，再創新高，包括數據分析、數位行銷、金融科技、風險控管、財富管理、投資管理等專業人才，期待吸引各領域優秀人才加入富邦，共同拓展金控版圖。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年均大舉招募數據分析、數位行銷、金融科技等MA職缺，持續培育Fintech相關人才。富邦金控持續拓展海外版圖，朝著「成為亞洲一流的金融機構」的願景邁進，往年最熱門的MA招募組別金控投資管理總處「投資管理組」，規劃其職涯培訓除了在國內學習投資專業領域之外，未來更有機會至韓國發展，歡迎具備流利韓文溝通能力的優秀人才踴躍應徵，共同參與亞洲區域金融發展。

(工商 )