隨著疫情出現變種，全球各地疫情持續升溫，投資人持續關注最新疫情發展，因農曆年長假即將到來，手中持股如何趨吉避凶？專家建議，如果不想錯過疫情受惠的5G主題投資機會，建議透過全球分散布局，納入台積電在內的世界隊冠軍隊伍，降低單一市場風險，又不怕錯過上漲機會。

著眼於疫苗施打後有助經濟活動開展，以及主要經濟體推出政策支援，IMF在1月最新報告已上調2021年全球經濟成長率至5.5%。因疫情而衍生的新經濟，5G商機預期仍是受惠最大，元大投信早在2019年起陸續推出兩檔5G主題ETF，元大全球未來通訊（00861）及元大未來關鍵科技（00876），訴求布局全球5G菁英企業，緊抓5G上中下游投資契機，受到投資人青睞。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，雖然5G產業中長線前景無虞，但難免會遇到短線消息面影響而震盪。觀察過去幾個月時間，當某地covid-19新增病例數上升時，導致當地市場指數短暫修正，例如日本於7-8月；韓國、美國在8月底~10月左右；歐洲於9月底到11月初，都曾因疫情擴散造成市場拉回整理，但基本面支撐加上聯準會提供豐沛流動性不變，隨後又回歸基本面行情。

目前國內防疫措施也加強升級中，即將到來的過年長假期間，既想持續參與5G投資機會又擔心單一國家風險，建議投資人透過元大投信兩檔布局全球各地主要5G龍頭企業的5G主題ETF，來達到分散布局效果。

其中，有「硬5G」之稱的元大未來關鍵科技ETF指數編製邏輯中，從市值、流動性、營收等層層把關篩選，特別關注成分股的研發費用比重，觀察是否能維持高競爭力，元大未來關鍵科技ETF標的指數的前十大成分股包含台積電，於2016年到2020年12月止，每季平均毛利率維持在44％-47％。

根據元大未來關鍵科技ETF研究團隊依據Bloomberg資料統計，截至今年1月27日止，iSTOXX全球未來關鍵科技指數前十大成分股中有平均70％分析師給予買進評價，平均96％給予買進及持有評價。有了各地護國神山等級企業助陣，前進5G題材有信心。

(工商 )