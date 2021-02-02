莫德納（Moderna）周一表示，該公司將向主管機關提議在新冠肺炎疫苗瓶中增添額外劑量，以緩解產能不足的問題。

該公司每天要生產近一百萬劑新冠肺炎疫苖。

莫德納發布電郵聲明表示，公司將建議在瓶中額外注入更多劑量的疫苗，從目前的10劑量提高到15劑量。

該公司並表示，莫德納在付諸實行之前，必須先與美國食藥管理局（FDA）進一步討論，以確保該監管機構同意這種解決方法。

莫德納總裁霍格（Stephen Hoge）在聲明中表示，額外添加劑量將有助於解決產能吃緊的問題，除了能供應的藥品數量外，在現有時間內能考慮的是可填充多少瓶疫苖。

上周五媒體報導，莫德納已經要求FDA批准為其新冠肺炎疫苗瓶額外填充5個劑量。

在獲得FDA的緊急使用授權後，莫德納的新冠肺炎疫苗已於去年12月開始在美國配發，成為美國第二個獲准接種的新冠疫苗。

截至周一上午為止，美國疾病控制與預防中心已經接種超過3222萬劑新冠肺炎疫苗，並已配發逾49,93萬劑疫苖。

(時報資訊)