美國那斯達克隔夜大漲激勵下，韓股在晶片族群領漲，以及外資買超推波助瀾下，2日KOSPI也是大漲做收，收盤指數為近七日最高。KOSPI指數收3,096.81點，上漲40.28點，漲幅1.32%。

KOSPI早盤中，一度大漲2.7%並曾寫下一周來最高紀錄。三星電子和SK海力士分別飆升4.1％和5.2％，網路業者Naver更是一度暴漲7.2％，收盤收斂至漲4.2%並創歷史新高。

隔夜美股中，在上周遭市場無情拋售的標普500指數，在科技類股登高一呼下，創下兩個多月來最大單日漲幅。

Shinhan投資表示，市場關注本周要討論的美國另輪紓困案，金額規模到底是在野共和黨的6180億美元，還是執政民主黨的1.9兆美元。

韓國最新經濟數據，元月通貨膨脹率已經連續四個月都小於1%，市場認為是景氣溫和回溫訊號。

同時，韓國政府也表示，將準備另輪現金發放與增加額外預算，來幫助那些正受疫情所苦的韓國民眾。

外資買超1955億韓元約1.75億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.7韓元，韓元貶值0.11％。

(時報資訊)