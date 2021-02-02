英格蘭出現11例分別來自不同區域的人，被驗出新型冠狀病毒南非變異株陽性，但確診病患均無旅遊史，也沒有和有旅遊史者有關聯。為遏止疫情爆發，這些地區決定實施大規模普篩。

路透社報導，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）病逝人數位居全球第五，當局因擔憂變異病毒妨礙疫苗接種進展，已加強邊境管制。

為遏止新一波疫情來犯，英國將有8個地區的居民無論出現症狀與否，都將接受病毒篩檢測試。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）表示，自去年12月22日以來，英國已通報105例南非變異病毒案例。

科學家最近指出變異病毒株的傳染力更強，但目前尚無證據顯示變異病毒會使病情加重。不過，一些實驗室研究發現，變異病毒會削弱疫苗和抗體治療的功效。

瑞丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）說：「日前發現的數起案例都與赴非洲旅遊無關，顯示病毒的社區傳播情形，可能比想像中更廣。」

英國正在對抗新一波疫情，起因是去年9月英格蘭東南部出現傳染力更高的變異病毒株。英國官方染疫病故數上週突破10萬例。

不過，英國推動疫苗接種計畫的進展快速，目前將近930萬人已接種第一劑的輝瑞（Pfizer）&BioNTech疫苗或牛津&阿斯特捷利康（Oxford AstraZeneca）疫苗。（實習編譯：陳羿(文三)/核稿：陳亦偉）1100202

(中央社)