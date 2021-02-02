南投埔里盛產香菇，曾有消費者至當地購買香菇，意外發現有正妹菇農，便將畫面拍下PO上網，隨即引發網友暴動，被廣大網友大讚為「香菇公主」。經查，該名正妹其實是菇農張惠萍的女兒，平日是一名霧眉師，休假日就會返家幫忙家裡，她還有位雙胞胎的妹妹，兩人皆有水汪汪的大眼，笑起來十分勾人。

被譽為「香菇公主」的王新雅今年23歲，是一名霧眉師，有著一頭飄逸的長髮、水汪汪的電眼，笑起十分迷人；她的雙胞胎妹妹王新嵐則是一名保養諮詢師，兩人皆從事美容業。日前有消費者前去她們家採買香菇時，便被她們剪香菇的畫面電到，即便是戴著口罩也藏不住美麗，該網友將其拍下PO上網，引發不少網友暴動，並大讚她們是「香菇公主」。

姊妹倆只要一有休假，就回幫忙家裡香菇採收等工作。（圖／王新雅授權提供）

王新雅說，她們從小就生活在香菇堆裡，經常是清晨5點就要起床幫忙，從採收、烘製到包裝，甚至是抬起10多公斤的籃子都沒問題，由於農曆春節將至，家裡的香菇事業忙得不可開交，姊妹倆更常常利用休假日返家幫忙。

姊妹倆是雙胞胎姊妹，兩人皆從事美容事業，有著水汪汪的大眼睛及飄逸長髮，引發不少網友暴動。（圖／王新雅授權提供）

由於香菇採收工作並不輕鬆，整天下來至少10小時，因此家裡也不勉強她們接手家裡事業，只希望她們能夠從事自己喜歡、有興趣的工作，一切開心就好。

(中時新聞網)