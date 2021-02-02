金門謝姓男子深夜偕友人在KTV歡唱後酒駕回家，車子一路忽快忽慢遭警方攔檢，結果酒測值超標，不但自己被依公共危險罪嫌移送法辦，連同車2名友人也「連坐」各處新台幣600元以上的罰款。

今天凌晨，金城派出所警員林主宜、陳岳甫在城區中興路執行夜間巡邏勤務，發現1輛自小客車忽快忽慢，行車顯得有些不穩，唯恐影響其他人車安全，立即趨前攔車檢查，結果駕駛身上散發濃濃的酒味，酒測值達0.31mg／l，警方即依刑法公共危險罪移送偵辦。

金城分局說明，經查謝男事先曾與友人相約到1家知名KTV聚會，結果自己不但因酒駕面臨新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，連同車的2名友人也要各處新台幣600元以上3000元以下罰鍰。

金城分局長胡淑淨提醒，酒駕害人害己，警方將在春節期間，持續擴大攔檢加強執法，確保交通安全，讓鄉親都過一個平安年。

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(中時 )