21歲的林姓陸軍特戰士兵因為缺錢花用夥同黃姓網友深夜搶劫計程車司機，未料他們行搶的對象是61歲特種部隊退役的運匠，搶劫未成還遭運匠反制，打得林、黃2人落荒而逃，最後仍被警方逮捕，高雄地院依強盜未遂罪判林徒刑2年、緩刑5年，而黃男則被判徒刑2年2月。

判決指出，去年10月13日深夜，林姓士兵在休假期間與結識不久的黃男相約鳳山區某間網咖打遊戲，2人都打到沒錢後，竟然萌生歹意，隨機招攔計程車準備行搶，林、黃上車後，先指示運匠在高雄市轄內繞行，行經松寮陸橋下的昏暗處時，便動手搶劫運匠財物。

林男從後座徒手勒住計程車司機脖子後，黃男見狀便立即打開駕駛座車門，意圖將運匠拖下車行搶他身上的財物，沒想到遭搶的運匠曾是特種部隊退役，先是以左腳踢踹黃男，再拿取放在駕駛座旁的螺絲起子轉身刺向林男手臂，讓其左手臂留下0.7公分傷口，原本運匠還要下車教訓他們一番，但犯案2人驚覺情況不對勁，隨即跳車落跑。

計程車司機毫髮無傷脫身後隨即報警處理，警方趕抵現場後，立刻沿著運匠指稱搶匪逃逸的方向進行搜索，果然在附近草叢堆中發現林、黃的身影，立刻將2人逮捕並帶回偵訊。

高雄地院審理時，林、黃當庭向運匠道歉，法官審酌2人年紀還輕，因為一時失慮而觸犯法律，也沒有造成嚴重危害，因此減輕刑度，由於是黃男提議對司機行搶，因此判黃男徒刑2年2月，而林男則獲判徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育5場，全案仍可上訴。

(中時 )