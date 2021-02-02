水情持續吃緊，新竹縣政府工務處長林鶴斯，2日於主管會報中指出，即日起將放寬工業用地下水權的用水限制，初步至6月30日止，工廠若有自來水井可優先使用，節約自來水則可提供民生使用。

林鶴斯指出，大新竹地區包含新竹縣、新竹市，過去每日平均用水約56萬公噸，因應水情因素，自來水公司減壓供水，目前每天約52萬公噸。即使桃園供水北水南運，可從現行的每天7.8萬噸，至3月左右將可提供20萬噸，但由於反聖嬰現象，氣象局估計2、3月水量仍偏少。

在考慮降雨不足、水庫吃緊的狀況下，林鶴斯表示，參考鄰近縣市作法，並援引水利法施行細則第64-1條第2款規定，取消地下水工業用水的水量限制，初步開放日期至6月30日止，期望能在梅雨季時，透過大量降雨，解水庫之渴。

工務處統計，截至今年1月15日止，新竹縣轄內共有286口地下水工業用水權井，每年核定的水權量為3475萬噸，平均每日可供應9萬噸工業用水。林鶴斯表示，大新竹地區高度仰賴寶山、寶二水庫供應的自來水，使用率達86、87％，目前寶山水庫蓄水率約33％、寶二水庫則下滑至19％，蓄水量非常低。

新竹縣長楊文科表示，剛通水的「桃園新竹備援管線工程」，可透過石門水庫運水南送，未來可提供大新竹地區1成用水量，不過為長久考量，除提高廢水回收使用率外，楊文科也呼籲民眾共同節約用水，度過水情不樂觀的難關。

(中時 )