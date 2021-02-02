內政部預定今年全面換發新式數位身分證(New eID)，台灣人權促進會、民間司改會等民團認為有資安疑慮，提起「預防性不作為」訴訟。台北高等行政法院今（2日）開庭，內政部律師被質疑資安問題，表示現在不能拿出太細節的東西，否則等於給駭客看。

原告律師團今表示，數位身分證攸關全國人民權益，法院應肯認「預防性不作為」訴訟程序要件合法，先前計畫要在部分縣市小規模試辦，但行政院在法庭外說要暫緩，於今年1月21日暫停換發，內政部卻一直說資安沒問題，如何讓人民放心？因此要透過訴訟來釐清細節。

內政部律師回應，內政部會受行政院、立法院及人民監督，1月21日宣布暫緩後，今天也才2月2日，內政部還需要時間去修正，立法前會有公聽會，且一定會邀請人權團體參與討論，目前很難拿出具體作為。

內政部律師說，暫緩只是有疑慮，不代表資安一定有問題，內政部不能拿出太細節的東西，否則等於給駭客看，但提出原則性的資料，原告方又認為不夠具體，內政部必須再進行內部研議，決定政策可公開到何種程度。庭末，法官諭知4月13日續行準備程序。

(中時 )