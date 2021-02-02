男子陳政賢因妻子葉治萍積欠債務想尋死，4年前他開車載葉到山區旁，讓她以手機自拍後再跳下邊坡自殺死亡，他謊稱是葉女是意外死亡詐領保險3400萬元，高院更一審今開庭，陳政賢仍否認犯罪，法官諭知23日宣判。

陳俊宏因母親葉治萍積欠債務想要自殺，他竟與繼父陳政賢共謀犯案，前年開車載葉女到大溪山區旁，讓她以手機自拍後再跳下邊坡自殺死亡，欲詐領1700萬元的意外保險被拒，加工自殺部分，前年高院將陳俊宏、陳政賢分別判刑1年半、3年，遭撤銷。

更一審今開庭，陳政賢否認犯案，但檢察官駁斥指葉女死亡後，陳政賢和陳俊宏事後商討要怎麼回答保險公司的詢問，且要求檢方儘快發死亡證明書，想用意外請領保險金，應從重量刑，庭末法官諭知23日宣判。

另，陳政賢明知葉治萍是自殺死亡，並非意外滑落邊坡致死，他在2017年取得檢察署核發的驗屍證明書後，向勞保局提出申請勞工保險死亡給付，上個月最高法院依偽造文書罪將他判刑6月，可易科罰金，詐欺罪判刑8月，須入監執行。

(中時 )