滬深兩市股指2日早盤探底回升，隨後發力上揚。午後再度拉升，滬指漲近1％，深成指、創業板指漲幅均超2％。滬深兩市類股走勢分化，釀酒、汽車、食品飲料等消費股表現活躍，煤炭、銀行等相關類股走低。

截至收盤，滬指漲0.81％報3,533.68點，深成指漲2.07％報15,335.66點，創業板指漲2.17％報3,228.7點。滬深兩市合計成交人民幣（下同）9,010億元，北向資金淨流入32.81億元。

盤面上看，酒類股拉升走高，瀘州老窖漲逾9％再創歷史向新高；五糧液、水井坊等漲幅超4％；汽車股表現活躍，濰柴動力、長安汽車、長城汽車等漲停；食品飲料、稀土、化纖、建材、工程機械、物流等類股均走強。煤炭、傳媒娛樂、銀行、農業等類股則走弱。

對於近期市場走勢，光大證券指出，當前市場估值整體處於歷史高位，經濟雖持續復甦但其上行空間有限，貨幣政策和信用政策邊際收緊在方向上是相對確定的，目前市場關注點在於寬鬆政策收緊的速度和幅度。在此背景下，市場料以震盪行情為主，但持續大幅下跌的可能性較小。

(工商 )