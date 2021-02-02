韓國網紅申才恩（신재은）2年前升格為人妻，仍不吝在網上分享美麗辣照，擁有天使臉蛋和魔鬼身材的她，上圍傲人有32E。近日她在IG分享一組大尺度照片，可見她穿著超緊連身高衩衣，雖三點不露，但下半身形狀相當明顯，無一絲贅肉的好身材引來粉絲按讚。

申才恩不僅有漂亮臉蛋，還有34E、23、34的不科學三圍，她曾分享過去到馬爾地夫旅遊的美照，可見她在有私人海灘的獨棟別墅內洗泡泡浴，上胸呼之欲出。很明白粉絲心的她也多次穿比基尼分享寫真辣照，事後抱怨花了5小時拍照，結果曬傷，一脫泳衣明顯留下曬傷痕跡，讓她急著發文喊：「救我」。

申才恩穿高衩衣露出下身。（圖／翻攝自zennyrt IG）

據香港媒體報導，1991年出生的申才恩今年將滿30歲，然在她出道前其實只是普通上班族，因在社群網站被發掘才走紅，2018年推出寫真集《AQUA》，還找來知名攝影師Rota拍攝，3年多來IG累積了200多萬粉絲，除了愛她的網友外也有酸民入侵，曾有人留言寫下：「做了抽脂吧」、「修圖修很大」，申才恩不堪騷擾，曾反批：「就算你做了也不會有跟我一樣的腰線」，去年9月忍無可忍，正式對部分網友提告。

申才恩大展S曲線跟蜜桃臀。（圖／翻攝自zennyrt IG）

2019年申才恩自曝死會，分享婚紗照宣布成為人妻，傳聞她的另一半是普通上班族，在大企業中擔任課長。近日，申才恩分享兩張在自家庭院的美照，穿著高衩連身衣的她，不僅露出半個臀部、大腿根部，連私密處也若隱若現，昨(1日)她又曬出穿著牛仔短褲、短版上衣，露出纖細蠻腰的照片，蜜桃臀形狀誘人，沙漏型的S曲線相當不科學，不愧被封最辣人妻。

(中時新聞網)