媒體人趙少康申請重返國民黨，要角逐下屆黨主席。前總統馬英九下午表示，他事先不知此事，但失聯黨員願意回娘家，他都很開心，但國民黨還是一個有制度的黨，至於趙是否具有參選資格，「應該按制度走」。

馬英九下午由國民黨立委賴士葆陪同，出席景美福興宮歲末濟弱公益活動，對趙要回國民黨、選黨主席之事，表示事先不知情，對此事突然引發關注也有點納悶。

媒體詢問馬是否贊成趙少康選黨主席？馬英九說，這要看黨裏面相關的規定，「已經在進行中吧，我想」。

對於在於是否須入黨滿一年才能選主席？馬表示，他對黨務並不是那麼熟，是否要量身訂做修改黨內規，「細節沒辦法答覆」。

由於高雄市前市長韓國瑜勸趙少康參選下屆黨主席，「趙韓結盟」引發部份黨內人士擔心。馬英九說，這他不曉得，現在都還沒正式成為事實之前，不好評論，但只要所有支持國民黨的力量結合起來，都是一件好事情。

有關「趙韓結盟」是否逼宮黨主席江啟臣？馬英九表示，「我想沒有吧！」

(中時 )