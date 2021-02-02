新北市土城區永寧路上有一處原住民族生態公園，但公園地點荒涼、周邊遭私人地鐵皮包圍，且行銷力道不足，導致成立16年來罕有民眾參訪，甚至有民眾在google景點評論戲稱公園為蚊子場。立委吳琪銘今與原民會主委夷將‧拔路兒、新北市原民局長羅美菁會勘，討論活化公園事項，原委會也承諾將爭取前瞻、編列預算幫助改善。

土城原住民族生態公園原是海山煤礦舊址，經行政院畫編為原住民保留地，2005年規畫成生態公園啟用，內部除了有生態池、景觀步道等設施外，也有原住民族木作涼亭、祖靈屋等原住民族意象設施，土城區公所長年維管下，園內植栽良好，不過公園地點偏僻，周邊都是建商私人地，公園遭鐵皮環繞，官方也未積極行銷規畫，民眾探訪意願低。

為使空間有效活化，原委會今會勘時提出計畫，將利用前瞻預算分階段改善公園，第一階段將在園區增設水電、更新裝置藝術木質拱門意象、設立土城原住民人口和海山煤礦解說牌，第二階段則是與建商協調拆除周邊鐵皮、進行周邊美化，最後則是公司合作活化公園主體和設備，預計將花費177萬多元改善。

夷將‧拔路兒表示，當年有不少原住民族在海山煤礦從事礦業，土地規畫成公園後，雖然內部景觀漂亮，但在地人士都希望提升公園功能，目前希望將公園分階段處理，並請市府、區公所提出需求，中央會全力來做補助，至於在地里長提出要蓋集會所，則須市府幫忙解決土地變更問題，但希望今年內能啟動改善。

羅美菁表示，市府在公園啟用後，一直希望以生態保留為主軸，過往確實有行銷不足的地方，但活化計畫啟用後會放更多心力在推銷，並期望結合「微笑山線」，吸引更多人潮，讓民眾貼近自然、認識原民文化，目前第一階段計畫仍待中央前瞻計畫核定經費，市府和地方也會列出更多項目需求，期盼在一年內完成活化，至於是否在公園設立大型集會所，仍須對水土保持做進一步評估。

(中時 )