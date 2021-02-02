109學年HBL高中籃球聯賽女子八強複賽，南山高中在高一好手劉芳瑜單場7記三分球、狂飆25分領銜下，67比54擊退金甌女中，八強階段首戰吞敗後拉出2連勝紅盤，劉芳瑜得分及三分球進球數都創個人本季新高。

劉芳瑜昨天在板橋體育館對苗栗高商22次出手僅命中3球，其中三分球17投2中，但今天來到新莊體育館找到準星，上半場就飆進6記三分球轟下20分，幫助球隊奠定勝基。

南山女籃隊教練李陸臻表示，球隊鼓勵球員勇於出手，因此儘管高一，也是還是給劉芳瑜無限開火權，不過本身質就好的她比較欠缺力量，還需透過額外訓練加強，希望她可以像隊友林品妤一樣可裡可外。

劉芳瑜原本進入北一女中，但因不適應，去年9月轉戰南山，也讓李陸臻感謝這樣的緣分和契機，讓球隊增加一名生力軍，而南山女籃目前和電信女籃建教合作，電信女籃球員常會給學妹指點，劉芳瑜說：「俐云姐（王俐云）就會告訴我，在場上就是做好自己擅長的事，不擅長的事就在訓練時好好鍛鍊。」

李陸臻補充，會針對劉芳瑜、陳鈺茹等球員每場比賽設定目標，例如劉芳瑜是一場比賽要15分、5籃板，前兩戰劉芳瑜只有一場比賽籃板達標，今天則是得分達標、籃板差1個，劉芳瑜賽後不好意思地笑了起來，自己會努力達成目標，也很感謝隊友鼓勵她平常心、有空擋就出手，期許自己命中率再穩一點，至少達到四成，對於爭取新人后的想法，她認為先幫助球隊晉級四強再去思考。

(中時 )