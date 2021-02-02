新北市長侯友宜2日視察中興路以北7間廠家（戴上容攝）

中興路以北7間廠家自主改造廠房外觀，打造產業園區風貌。（戴上容攝）

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，2019年市府陸續整頓五股垃圾山環境，中興路以北7間廠家自主改造廠房外觀，打造產業園區風貌。新北市長侯友宜2日視察表示，五股共161件申請合法化通過審查，廠家8月底前須完成改造，拔除「城市毒瘤」污名。

五股垃圾山過去受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，新北市長侯友宜上任後開辦「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，五股區中興路以北、佔地1.16公頃7間工廠，去年底通過申請合法化後便自主進行改建，打造中興產業園區，園區包含家具工廠、金屬鋼架工廠及舞台展示工廠等。

侯友宜致詞，五股區是大台北區的中心，過去受限洪水平原管制，當地發展停滯，五股長年飽受「毒瘤之名」，市府2019年起透過試辦計畫輔導業者合法化，將藏污納垢的業者拔除，結合綠美化、公共設施、道路讓五股有整體性改變。

侯友宜說，五股垃圾山原有677家廠家，有220家送件申請合法化，市府核准161件，去年底完成3階段審查，其中，113件需重建並取得使用許可，目前僅3件通過，下階段將針對洪水平原管制200年與中央是否有替代方案，讓五股得以進一步發展。

城鄉發展局長黃國峰指出，目前有48間工廠須完成改善工程，28間工廠須完成改造，現階段26間已完成，8月底前未完成者將強制拆除，另有20件為空地，多作為停車場及停放大型機具使用。

農業局長李玟補充，中興路以北共259筆土地，未來綠化面積總計44.95公頃，現已完成3筆，預計今年12月須全數完成。

(中時 )