想要入手5G手機，又想要精打細算、不想荷包瘦太多。以敢越級作為品牌精神的realme，很快地推出了萬元以下的5G手機realme 7 5G，整體表現對比價格來說是相當令人印象深刻，以下一起來瞧瞧它的表現。

realme先前在台舉辦發表會， 為台灣市場首發搭載聯發科天璣晶片的手機，分別是realme X7 Pro以及realme 7 5G，這兩款機種分別採用聯發科天璣1000+以及天璣800U處理器。有賴於聯發科的努力，都支援5G雙卡雙待，算是5G手機中相當領先的特性。跑分性能上，realme 7 5G在安兔兔評測得到347054分的成績，跟realme官網宣稱的數字相符。Geenbench 5單核心項目、多核心項目則分別有597以及1799的成績。

realme 7 5G安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

realme 7 5G出廠就已有貼上螢幕保護貼，盒裝標配 5V／6A（MAX）充電器及傳輸線（USB-C），也包含專屬，機身有3.5mm耳機孔，內未附有線耳機。機身右側電源按鍵整合電容式指紋辨識，左側則置放分離式的音量按鍵，三選二SIM卡卡槽也在左側，可支援5G+5G雙卡雙待，也可使用microSD卡最高擴充至256GB。

realme 7 Pro內附配件。（黃慧雯攝）

realme 7 Pro與保護殼。（黃慧雯攝）

realme 7 Pro正面。（黃慧雯攝）

realme 7 Pro背面。（黃慧雯攝）

realme 7 Pro機身細部照片。（黃慧雯攝）

realme 7 5G支援5G NR，支援台灣5G主流頻段n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78頻段，也支援EN-DC。以聯發科提供的測速水準，天璣800U可以達到理論2.34 Gbps的下載速度。而實際測試的結果則是達到 703 ((655+728+728)/3)Mbps平均下載速度，126 ((121+129+128)/3)Mbps平均上傳速度的成績。且測試過程中，5G下載速度都是一下子就衝很快，而不是慢慢爬升，展現出令人印象深刻的5G網速表現。

realme 7 5G測速結果。（手機截圖）

realme 7 5G採用6.5吋2400 x 1080 FHD+ 解析度的120Hz 暢速螢幕(螢幕採用打孔設計，屏幕佔比90.5%，畫素密度405ppi，覆蓋康寧大猩猩玻璃），觸控採樣率180Hz，提供8GB RAM （LPDDR4x 雙通道）+128GB ROM（UFS 2.1）的款式。支援藍牙5.1並使用5000mAh電池，支援30W SuperDart超級閃充（USB-C充電連接埠，支援OTG可為其他設備充電）。也支援NFC、GPS、側邊指紋辨識，並取得杜比全景聲（連接耳機能完整體驗）以及Hi-Res認證。realme 7 5G僅有單側揚聲器，使用揚聲器追劇或是看影片的體驗略嫌不足。

realme 7 5G搭配1600萬畫素前置相機（f/2.1，5P鏡頭，支援人像模式、縮時攝影、全景模式、AI 智慧美顏、HDR 模式、人臉辨識、濾鏡、夜景模式、景深調節功能，[email protected]錄影格式）。背面搭載4800萬畫素主相機（f/1.8，6P鏡頭）、800萬畫素超廣角相機(f/2.3，視野119度)、200萬畫素人像鏡頭（f/2.4）與200萬微距鏡頭（最近對焦距離4cm，f/2,4)。相機功能支援48M 模式、超級夜景、全景、專業、縮時攝影、人像模式、HDR、超廣角、超級微距、AI 場景辨識、AI 智慧美顏、炫彩模式、濾鏡、景深調節；錄影則支援UIS 和 UIS MAX 錄影超級防手震、超廣角錄影、慢動作錄影，支援的錄影格式包含 4K／30fps、 1080p／30fps、60fps；720p／30fps、60fps 。

realme 7 5G廣角與超廣角照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角照片。（黃慧雯攝）

realme 7 5G一倍與10x變焦照片。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro一倍與10x變焦照片。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

realme 7 5G（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（5）。（黃慧雯攝）

以簡易日夜間的靜態拍攝來對比，則可發現在顏色還原上，iPhone 12 Pro（右）與realme 7 Pro各有擅場，但日間若要拍攝天空景色，iPhone 12 Pro能保留更多細節。夜間拍攝的表現上，realme 7 5G在主體強弱差距較大的情況下，整體亮度更為均衡，也能保留更多細節，嚴格來說是更為出色一些。

realme 7 5G在台推出破曉之光（藍）、青出於藍（綠）兩色，在台定價是NT$9990，是realme在台推出首款萬元以下5G手機的選擇，價格頗為親民。且支援30W快充，並具備OTG功能可為其他設備充電，再加上支援超級省電模式（實驗室數據：5％ 電量待機 28小時5％ 電量可使用 77分鐘 LINE），無論是要將realme 7 5G作為工作手機（支援5G雙卡雙待）還是私人用手機表現預計都將超乎你的預期。

(科技)