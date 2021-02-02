西門子能源周二宣布，其上季財報扭轉虧損，轉正為獲利，並證實了2021財年的展望。

截至去年12月底的第一財季錄得淨利為9900萬歐元(約1.19億美元)，扭轉了此前一年同期的淨虧損1.95億歐元。經調整稅息折舊前獲利(EBITA)為2.43億歐元，優於前一年同期的虧損1.17億歐元。營收年增2.6%，來到65.4億歐元。由於西門子哥美颯(Siemens Gamesa)表現大幅滑落，訂單跌到74.4億歐元。

全年財測展望方面，西門子能源估名目營收成長率約在2%至12%範圍內，稅息折舊前獲利率約在3%至5%；公司預估淨收入將明顯的增加。西門子能源補充表示，該財測是假定新冠傳染病在本財年沒有進一步的財務影響。

西門子能源並表示，將砍去天然氣和電力部門約六分之一人力，為該公司能源轉型最新行動。公司預估到2025財年底將刪減7800個工作職位，包括在德國3000個和美國1300個；裁員中大約有四分之三來自於管理和銷售職位。

執行長布魯赫(Christian Bruch)周二表示，能源市場正在產生變化，同時帶給公司機會和壓力。

天然氣和電力部門雇用了4.6萬名人力，他們對投入於天然氣和燃煤發電廠的渦輪機進行製造和維護工作；該部門也在氣候目標下被政府盯上，再生能源發電成本越來越低，導致火力電廠運作時間縮短，部分電廠甚至關閉。

(時報資訊)