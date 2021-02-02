華義(3086)今天推出AirFUN遊戲平台，提供玩家更多的遊戲娛樂選擇，並宣告正式向海外市場邁進，使華義業務能量更為多元發展。

華義去年除了接手網銀代理營運遊戲項目及資源外，亦積極代理日韓等國家遊戲，擴大華義代理營運的能量，並持續與星城平台進行聯運合作之外，在新的一年將再成立遊戲平台中心，瞄準海內外休閒遊戲的全球市場，推出AirFUN遊戲平台，正式跨足休閒遊戲市場。

AirFUN線上遊戲平台未來將結合各家遊戲廠商，提供玩家一站式的優質線上娛樂內容。並且有別於一般休閒遊戲，採全新的機制來打造專屬個人品牌的遊戲體驗，藉由強化社群間的互動，來創建屬於個人的遊戲生態圈。此外，並使用QPP數位背包的區塊鏈技術，提供給使用者與遊戲廠商穩定、安全、可靠的支援。

華義表示，透過新產品線布局及國際市場的拓展，未來營運將較過去更多元發展，且將結合網銀在休閒遊戲的經驗與資源作深度且廣泛的合作。

(時報資訊)