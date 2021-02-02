嘉義縣新增養殖漁業生產區，全縣魚塭占比提高至5成以上。（呂妍庭攝）

嘉義縣新增養殖漁業生產區，全縣魚塭占比提高至5成以上。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣養殖魚塭面積5955公頃，原設有8個養殖漁業生產區，經過縣府農業處漁業科1年溝通，已公告新增3個區及擴大1個區，生產區面積占比從28.6％提高至53.72％，有利未來向中央爭取養殖漁業公共建設資源投入，為把餅做大，縣府今年仍將滾動檢討，朝70％目標前進。

農業處漁業科長張建成說，全縣原有8個養殖漁業生產區，包括東石鄉塭港區、布袋鎮東好美區、好美區、義竹鄉新店區、西新店區、竿子寮區、過路子區、北華區等，多半在1997年到1998年間畫設，因生產區占全縣魚塭面積僅28.6％，其他近71.4％魚塭因此無法獲得漁業署相關農水路公共建設經費挹注。

考量縣府財政能力有限，為讓沿海養殖魚塭區域都能均衡發展，漁業科自2019年啟動生產區重新盤點及檢討，辦理增設或調整生產區的評估及規畫，去年更在東石、布袋、義竹重點村里辦理地方說明會，聽取收集地方意見及調查意願。

經過研議後，縣府這次提報中央獲核定共新增3個生產區，包括新塭區409.5公頃、後鎮區559.64公頃、三家區384.31公頃，以及擴大1個生產區，竿仔寮區由原本202公頃擴增為342.84公頃，此舉讓全縣養殖漁業生產區面積由1705公頃，增加至3199.29公頃，重大變革1日已完成公告程序。

(中時 )