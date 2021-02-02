間測考生體溫。(成功大學提供／曹婷婷台南傳真)

國立成功大學110學年度碩士班招生考試2月2日、3日台南、台北同步登場，報考人數分別為台南6525人、台北7491人，總計1.4萬餘人，其中，電信管理研究所甲組報考人數突破百人，較109學年成長3倍，成長幅度最高，企業管理學系甲組共420人報考，成長幅度43％。「會計學甲組」共471人報考，漲幅20％。

成大110學年度碩班筆試熱門系所包含「電機資訊學院-資訊聯招」、「化學工程學系甲組」等。成大敏求智慧運算學院目標培養整合跨域運算菁英，首屆「人工智慧機器人碩士學位學程」預計招考7人，並依表現提供學院學生不等的獎助學金。

成大教務長王育民表示，台北考區與台南考區筆試人數差額達1758人，顯示設立北部考區在考試日程與其他北部大學重疊時，成大仍相對具有吸引力。因應新冠肺炎疫情，考試現場嚴守相關防疫措施包含：應試考生先行上網填寫「健康關懷問卷」；提前30到40分鐘到場量體溫與酒精消毒後再進試場；自備口罩全程配戴應試；考場未開放陪考人員休息室，避免群聚感染。

為維護體溫異常考生應考權益，成大南、北考區共設6間預備試場，成大研究生招生委員會表示，考試當天若因自主健康管理未能到考者，憑檢疫單位證明可申請全額退費。

(中時 )